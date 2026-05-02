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Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Verkehrsunfall zwischen Fahrradfahrer und Seniorenmobil - 90-Jähriger schwer verletzt

Lingen (ots)

Am Freitag, den 01.05.2026, kam es gegen 13:05 Uhr auf der Straße "Zum Emswehr" in Lingen, im Bereich des Deichs am Dortmund-Ems-Kanal, zu einem Verkehrsunfall.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 34-jähriger Fahrradfahrer die Straße in Richtung Hanekenfähr und versuchte, einem entgegenkommenden 90-jährigen Fahrer eines Seniorenmobil auszuweichen. Dabei kam es zum Zusammenstoß.

Der 90-Jährige geriet infolge des Ausweichmanövers in den Grünbereich, stürzte und erlitt dabei schwere Verletzungen. Lebensgefahr besteht nicht.

Der Fahrradfahrer stand unter Alkoholeinfluss. Ein verwertbarer Atemalkoholtest konnte selbst nach mehreren Versuchen nicht durchgeführt werden. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

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