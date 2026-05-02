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Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Betrunkener ohne Führerschein gefährdet Verkehr

Papenburg (ots)

Am Freitag, den 01.05.2026, kam es gegen 18:15 Uhr im Bereich Gasthauskanal in Papenburg zu einer Trunkenheitsfahrt mit erheblichen Gefährdungen für andere Verkehrsteilnehmende.

Nach bisherigen Erkenntnissen führte ein 45-jähriger Mann einen Opel Corsa im öffentlichen Straßenverkehr, obwohl er deutlich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,11 Promille. Zudem war der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.

Zuvor war der Fahrzeugführer bereits durch eine unsichere und teils gefährliche Fahrweise aufgefallen. Ein Zeuge beobachtete unter anderem, dass der Pkw mehrfach beinahe in den Kanal geriet, falsch in einen Kreisverkehr einfuhr und andere Verkehrsteilnehmende zum Abbremsen oder Anhalten zwang, um Kollisionen zu vermeiden. Die Polizei konnte das Fahrzeug schließlich im Bereich der Dienststelle in Papenburg stoppen. Gegen den Mann wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Die Polizei sucht nun insbesondere Verkehrsteilnehmende, die durch die Fahrweise gefährdet wurden, sowie weitere Zeugen. Hinweise werden bei der Polizei in Papenburg unter der Telefonnummer 04961/9260 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

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