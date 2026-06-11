Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Pedelec-Fahrer bei Unfall verletzt

Preußisch Oldendorf (ots)

(SN) Offenbar leichte Verletzungen zog sich am Mittwochnachmittag ein 88 Jahre alter Pedelec-Fahrer beim Zusammenstoß mit einem Auto in Bad Holzhausen zu.

Den Erkenntnissen nach hatte der Senior aus Lübbecke mit seinem Rad gegen 15.20 Uhr aus der Straße "Hudenbeck" kommend beabsichtigt, auf die Bünder Straße einzubiegen. Auf der befand sich zeitgleich ein Volvo-Fahrer (63) aus Preußisch Oldendorf. Als der Radler in den Einmündungsbereich einfuhr, kam es zur Kollision der beiden Beteiligten. Der Lübbecker stürzte und erlitt offenbar leichte Verletzungen. Eine RTW-Besatzung brachte ihn zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus nach Lübbecke. Der Autofahrer blieb unverletzt.

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