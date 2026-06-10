POL-MI: Vermisste Seniorin aufgefunden

Minden-Lübbecke (ots) - (TB) Bei der Suche nach einer vermissten Mindenerin bittet die Polizei die Öffentlichkeit um Mithilfe. Aufgrund ihres Gesundheitszustandes ist nicht auszuschließen, dass für die stark demente und orientierungslose Seniorin eine akute Lebensgefahr besteht. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge hat sich die 83-Jährige in den Abendstunden des Dienstags aus ihrem gewohnten Umfeld entfernt. Sie ist ...

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