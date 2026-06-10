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Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Drei Verletzte nach Zusammenstoß zweier Autos

POL-MI: Drei Verletzte nach Zusammenstoß zweier Autos
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Petershagen (ots)

(SN) Zu einem erneuten Verkehrsunfall an der Lavelsloher Straße kam es in Petershagen-Friedewalde am Dienstagabend.

So befuhr eine 81-jährige Hyundai-Fahrerin aus Kleinmachnow (Landkreis Potsdam-Mittelmark) gegen 19 Uhr von der Landesgrenze kommend die L803 und beabsichtige den Erkenntnissen zufolge nach links auf die Lavelsloher Straße in Fahrtrichtung "Am Mindener Wald" abzubiegen. Dabei kam es zur Kollision mit dem Ford eines 39-jährigen Autofahrers aus Polen, welcher die Lavelsloher Straße in Fahrtrichtung "Am Mindener Wald" befuhr.

Aufgrund der Kollisionswucht schleuderte der Pkw des Mannes nach rechts in einen Straßengraben, kollidierte anschließend mit einem Straßenschild, mehreren Leitpfosten und überschlug sich mehrere Male. Auch die 81-jährige Autofahrerin geriet durch den Zusammenstoß von der Fahrbahn ab und fuhr in einen Straßengraben.

Beide Fahrzeugführer, als auch der 47 Jahre alter Beifahrer des Ford-Fahrers erlitten offenbar leichte Verletzungen. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während die 81-Jährige mit einem RTW ins Klinikum Minden gebracht wurde, lehnten die anderen Beteiligten eine weitere Behandlung im Krankenhaus ab.

Erst in den Morgenstunden des gestrigen Tages kam es an der Ecke Am Mindener Wald (L 770) / Lavelsloher Straße zum Zusammenstoß zweier Sattelzüge, bei dem ein 29 Jahre alter Fahrer aus Dassel schwere Verletzungen erlitt. Der Unfall hatte eine längere Vollsperrung der Örtlichkeit nach sich gezogen.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Felix Werner (FW), Tel. 0571/8866-1301
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

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Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

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