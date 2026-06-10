PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Minden-Lübbecke mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Seniorin

Minden-Lübbecke (ots)

(TB) Bei der Suche nach einer vermissten Mindenerin bittet die Polizei die Öffentlichkeit um Mithilfe. Aufgrund ihres Gesundheitszustandes ist nicht auszuschließen, dass für die stark demente und orientierungslose Seniorin eine akute Lebensgefahr besteht.

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge hat sich die 83-Jährige in den Abendstunden des Dienstags aus ihrem gewohnten Umfeld entfernt. Sie ist mit einem schwarzen Ford C-Max mit Mindener Zulassung (MI-AG 838) unterwegs. Die Vermisste wurde letztmalig gegen 22:00 Uhr mit einem AirTag im Bereich Petershagen-Ilse geortet. Hiernach verliert sich ihre Spur. Die Vermisste ist 165 Zentimeter groß, hat eine kräftige Statur, graue schulterlange Haare und trägt eine Brille. Mutmaßlich trägt sie eine braune Wildlederjacke.

Ein Bild der Vermissten kann hier eingesehen werden: https://polizei.nrw/fahndung/206190

Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort der Seniorin oder das Auto geben kann, wendet sich bitte über den Notruf 110 an die Polizei.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Felix Werner (FW), Tel. 0571/8866-1301
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Minden-Lübbecke mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Minden-Lübbecke
Weitere Meldungen: Polizei Minden-Lübbecke
Alle Meldungen Alle
  • 09.06.2026 – 12:07

    POL-MI: Ein Verletzter nach nächtlicher Auseinandersetzung an der Birne

    Minden (ots) - Bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen hat ein 26 Jahre alter Mann leichte Verletzungen erlitten. Dies meldeten Zeugen der Polizei in der Nacht zu Samstag, woraufhin die Leitstelle gegen 2.35 Uhr Einsatzkräfte zur Mindener Birne entsandte. Vor Ort berichtete man den Polizisten, dass Jugendliche im Außenbereich des dortigen ...

    mehr
  • 09.06.2026 – 11:14

    POL-MI: Alkoholisierter Autofahrer kommt von Straße ab

    Hüllhorst (ots) - (TB) Ein BMW-Fahrer kam in der Nacht zu Sonntag bei Hüllhorst mit seinem Wagen von der Straße ab. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten seine Alkoholisierung. Der 28-Jährige befuhr gegen kurz vor Mitternacht die Niedringhausener Straße und bog auf die Oberbauerschafter Straße ab. Hier beschleunigte der Hüllhorster sein Fahrzeug. Mutmaßlich aufgrund der regennassen Fahrbahn verlor er die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren