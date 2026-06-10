Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Seniorin

Minden-Lübbecke (ots)

(TB) Bei der Suche nach einer vermissten Mindenerin bittet die Polizei die Öffentlichkeit um Mithilfe. Aufgrund ihres Gesundheitszustandes ist nicht auszuschließen, dass für die stark demente und orientierungslose Seniorin eine akute Lebensgefahr besteht.

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge hat sich die 83-Jährige in den Abendstunden des Dienstags aus ihrem gewohnten Umfeld entfernt. Sie ist mit einem schwarzen Ford C-Max mit Mindener Zulassung (MI-AG 838) unterwegs. Die Vermisste wurde letztmalig gegen 22:00 Uhr mit einem AirTag im Bereich Petershagen-Ilse geortet. Hiernach verliert sich ihre Spur. Die Vermisste ist 165 Zentimeter groß, hat eine kräftige Statur, graue schulterlange Haare und trägt eine Brille. Mutmaßlich trägt sie eine braune Wildlederjacke.

Ein Bild der Vermissten kann hier eingesehen werden: https://polizei.nrw/fahndung/206190

Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort der Seniorin oder das Auto geben kann, wendet sich bitte über den Notruf 110 an die Polizei.

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