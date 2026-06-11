Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Berauschter Autofahrer greift Polizeibeamten an

Minden, Petershagen (ots)

(TB) Infolge eines Zeugenhinweises konnte ein mutmaßlich alkoholisierter Autofahrer am Mittwochabend durch eine alarmierte Streifenwagenbesatzung an der Weiterfahrt gehindert werden. Der Petershäger verweigerte jedoch die erforderliche Blutprobe und versuchte einen Polizisten anzugreifen.

Ein 71-jähriger Autofahrer befuhr gegen 21:00 Uhr die Straße Am RegioPort vom Mindener Hafen in Fahrtrichtung Cammer. Da er hier durch verdächtiges langsam fahren aufgefallen war, meldete ein Zeuge den Opel bei der Leitstelle der Polizei. Der Fahrzeugführer konnte hier durch Beamte kontrolliert werden. Vor Ort wurde der Verdacht durch deutlichen Atemalkoholgeruch und einen positiven Vortest bestätigt.

Auf der Polizeiwache Minden entnahm ein Arzt dem Mann eine Blutprobe. Dieser widersetzte er sich und schlug während der Blutprobenentnahme in Richtung eines Polizeibeamten, verfehlte diesen jedoch knapp. Die Maßnahme konnte so nur unter Anwendung von Zwang durchgesetzt. Keiner der Beamten wurde verletzt, der Führerschein wurde beschlagnahmt. Der Betrunkene verbrachte anschließend die Nacht im Polizeigewahrsam in Minden.

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