Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Überfall auf Tankstelle

Minden (ots)

(TB) Zu einem Raub auf eine Tankstelle in der Mindener Innenstadt kam es in den Abendstunden des Donnerstags. Nach dem Überfall konnte der Täter mit seiner Beute unerkannt entkommen.

Dem komplett in schwarz gekleideten Täter gelang es gegen 22:40 Uhr in das Tankstellengebäude in er Stiftstraße zu gelangen. Hier forderte er unter Vorhalt eines Messers den im Kassenbereich befindlichen Mitarbeiter zur Herausgabe des Kasseninhalts auf. Die Beute verstaute der Unbekannte in einem mitgeführten schwarzen Rucksack. Anschließend flüchtete er durch den Hinterausgang in Richtung des angrenzenden Supermarktes. Hier verliert sich trotz eingeleiteter Nahbereichsfahndung seine Spur.

Der Täter wird bei schlanker Statur auf eine Größe von circa 180 Zentimeter geschätzt. Bekleidet war der mit einer schwarzen Jogginghose mit seitlichen weißen Streifen, einem schwarzen Kapuzenpullover, schwarzen Schuhen sowie einer schwarzen Maske.

Das 18-jährige Opfer erlitt im Rahmen des Überfalls eine leichte Verletzung, die vor Ort von der alarmierten Rettungswagenbesatzung behandelt wurde.

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