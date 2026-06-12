Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: "Alte Hasen - Neue Regeln": Verkehrssicherheit im Fokus - Anmeldungen weiterhin möglich

Kreis Minden-Lübbecke (ots)

(SN) Wie bereits mitgeteilt, bietet die Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke in den Sommermonaten Termine für die beliebte Veranstaltungsreihe "Alte Hasen - Neue Regeln" an. Für die Veranstaltungen im Juni und Juli sind gegenwärtig noch Plätze frei, sodass weiterhin Anmeldungen möglich sind.

Da sich "Pedelecs" weiterhin größter Beliebtheit erfreuen, liegt hier ein Schwerpunkt des Seminars der hiesigen Verkehrssicherheitsberaterinnen und -berater. So wird neben den Neuerungen im Straßenverkehr speziell das sichere Fahren mit dem Pedelec, E-Bike oder E-Scooter behandelt. Aber auch die Erkennbarkeit im Dunkeln und Neuerungen im Bußgeldkatalog stehen auf dem Programm.

In erster Linie ist das Seminar für den Personenkreis gedacht, der schon vor vielen Jahren die Führerscheinprüfung abgelegt hat. Der Besitz des Führerscheins stellt jedoch keine Voraussetzung für die Teilnahme an der Veranstaltung dar. Eine Altersgrenze besteht nicht, wobei die meisten Teilnehmer bisher der Altersgruppe 50+ zugeordnet werden konnten.

Im Detail finden die beiden kommenden Termine am Dienstag, 16. Juni und Donnerstag, 16. Juli jeweils um 15:00 Uhr statt. Als Veranstaltungsort dient jeweils das Umweltzentrum Gut Nordholz, Nordholz 5 in 32425 Minden.

Anmeldungen für beide Kurse werden während der Bürodienstzeit unter der Telefonnummer (0571) 8866-5020 oder per Mail unter vupo.minden@polizei.nrw.de entgegengenommen. Für die Anmeldung müssen Interessierte lediglich ihren Namen, die Telefonnummer sowie den gewünschten Termin angegeben.

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