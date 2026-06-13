Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Schwerer Verkehrsunfall in Rahden OT Wehe, Weher Straße/Barler Straße Fahrer lebensgefährlich verletzt

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Minden-Lübbecke (ots)

Vorbehaltlich weiterer Ermittlungen befuhr am 13.06.2026, gegen 04:30 Uhr ein 19 jähriger mit seinem PKW VW Touran die Weher Straße in Fahrtrichtung Rahden. Aus bisher ungeklärter Ursache kam das Fahrzeug in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte Frontal gegen einen angrenzenden Baum. Der Fahrer, der sich alleine im PKW befand, wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und von der Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit. Nach notärztlicher Versorgung wurde der Fahrer mit einem angeforderten Rettungshubschrauber in ein umliegendes Krankenhaus geflogen. Der Fahrer wurde durch die Wucht des Aufpralls lebensgefährlich verletzt. Die Unfallstelle ist gesperrt. Ein Verkehrsunfallaufnahmeteam ist vor Ort.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell