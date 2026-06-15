Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Kostenloses Fahr- und Sicherheitstraining für Pedelec-Fahrende

Kreis Minden-Lübbecke (ots)

(SN) Die Verkehrsunfallprävention der Polizei Minden-Lübbecke bietet in Kooperation mit der Verkehrswacht Minden-Lübbecke erneut im Sommer kostenlose Fahr- und Sicherheitstrainings für Pedelec-Fahrende an.

Die beiden kommenden etwa dreistündigen Trainings finden am Mittwoch, 8. Juli und am Mittwoch, 22. Juli auf dem Übungsplatz der Verkehrswacht Minden-Lübbecke statt. Die Teilnehmerzahl ist auf zehn begrenzt. Ein eigenes Zweirad sowie ein Fahrradhelm sind mitzubringen, Leihräder stehen nicht zur Verfügung.

Der Kurs wird von erfahrenen Moderatorinnen und Moderatoren, die übrigens selbst begeistert Pedelec fahren, durchgeführt. Hierbei geben unsere Verkehrssicherheitsberater wertvolle Tipps an die "ältere" Zielgruppe. Nach einer theoretischen Einführung besteht die Möglichkeit, einen Parcours mit verschiedenen Verkehrssituationen zu durchfahren. Die Übungen sollen auf Gefahren im Straßenverkehr aufmerksam machen und den Radfahrer sensibilisieren. Hierbei geht es um: Balance zwischen Rad und Körper, die richtige Blickrichtung, optimales Bremsverhalten usw. Die Intention des Trainings: Sicher mit dem Pedelec in den Urlaub fahren.

Nach vorheriger Anmeldung ist um 13 Uhr der Treffpunkt im Otto-Lilienthal Weg 23 in Minden. Interessierte können sich bei der Polizei Minden-Lübbecke für das Training per E-Mail unter VUPO.Minden@polizei.nrw.de oder telefonisch unter 0571-8866-5020 anmelden.

Die Verkaufszahlen im Einzelhandel sprechen eine deutliche Sprache. Die Menschen haben die Elektrofahrräder seit Jahren für sich entdeckt. Dabei steigen auch immer mehr "Ungeübte" auf den elektrischen Drahtesel. Ein Pedelec stellt den ungeübten Fahrer vor besondere Herausforderungen. Schnell und ohne besonderen Kraftaufwand sind dank des Motors 25 km/h erreicht. "Die Technik ist simpel, doch sie muss auch beherrscht werden", so die Verkehrsexperten.

Mit den Verkaufszahlen einhergehend nimmt auch die Zahl der Unfälle mit Pedelecs - umgangssprachlich auch "E-Bikes" genannt - seit Jahren im Mühlenkreis kontinuierlich an. So dokumentierte die Polizei im Jahr 2025 mit 191 verunglückten Pedelec-Fahrenden einen Höchstwert.

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