Feuerwehr Essen

FW-E: Zwei PKW in Vollbrand - Feuerwehr verhindert Brandausbreitung auf weitere Fahrzeuge und Grünanlage

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Essen-Freisenbruch, Erasmusstraße, 18.05.2026, 22:50 Uhr (ots)

Am späten Montagabend, 18. Mai 2026, wurde die Feuerwehr Essen um 22:50 Uhr zu einem Fahrzeugbrand in die Erasmusstraße im Essener Stadtteil Freisenbruch alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte standen zwei PKW bereits in Vollbrand. Ein in unmittelbarer Nähe abgestellter Anhänger sowie ein weiterer PKW waren durch die starke Wärmestrahlung bereits brandbeaufschlagt. Zudem bestand die Gefahr, dass sich das Feuer auf eine angrenzende Grünanlage ausbreitet.

Die Einsatzkräfte leiteten umgehend eine Brandbekämpfung mit zwei C-Rohren und Löschschaum ein. Parallel wurde mit einem weiteren C-Rohr eine Riegelstellung zur angrenzenden Grünanlage aufgebaut. Durch das schnelle und gezielte Eingreifen konnte eine weitere Brandausbreitung verhindert werden.

Im weiteren Einsatzverlauf traten aus den betroffenen Fahrzeugen Betriebsstoffe aus. Um den Brand vollständig zu löschen und ein Wiederaufflammen zu verhindern, setzten die Einsatzkräfte eine Kombination aus Wasser und Löschschaum ein. Verdeckte Glutnester wurden mit technischem Gerät freigelegt; hierzu mussten die Fahrzeuge geöffnet und anschließend kontrolliert werden.

Verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist derzeit unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Feuerwehr Essen war mit zwei Löschfahrzeugen der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr Essen-Steele vor Ort.

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