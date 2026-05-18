Feuerwehr Essen

FW-E: Technische Abnahme von Sirenen auf dem Essener Stadtgebiet - Kurzzeitige Testauslösungen möglich

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Essen, Eiserne Hand 45, 18.05.2026 (ots)

In den kommenden Wochen werden im Essener Stadtgebiet die technischen Abnahmen der letzten noch ausstehenden Sirenenanlagen durchgeführt. Die Maßnahmen finden an folgenden Tagen statt:

- 18. und 19. Mai

- 27. bis 29. Mai

Im Rahmen dieser Überprüfungen kann es im Zeitraum zwischen 8:00 Uhr und 18:00 Uhr vereinzelt zu kurzzeitigen Probeauslösungen einzelner Sirenen kommen.

Grundsätzlich ist vorgesehen, dass die Abnahmen ohne hörbare Alarmierung erfolgen. In Einzelfällen kann eine kurze Auslösung jedoch aus technischen Gründen erforderlich sein.

Die Stadt Essen bittet die Bevölkerung um Verständnis, falls es in diesem Zusammenhang zu hörbaren Signalen kommt. Es handelt sich dabei nicht um eine Gefahrenlage, sondern ausschließlich um die notwendige technische Prüfung zur Sicherstellung der Funktionsfähigkeit der Sireneninfrastruktur.

Hintergrund:

Die Sirenen dienen im Ernstfall der Warnung der Bevölkerung und sind ein wichtiger Bestandteil des kommunalen Bevölkerungsschutzes. Die technischen Abnahmen stellen sicher, dass die Anlagen im Bedarfsfall zuverlässig funktionieren.

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