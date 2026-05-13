Feuerwehr Essen

FW-E: Feuerwehr Essen stellt Jahresbericht 2025 vor - Einsatzzahlen weiter auf hohem Niveau

Bild-Infos

Download

Essen, 13.05.2026 (ots)

Am heutigen Mittwoch (13.05.) stellte der Direktor der Feuerwehr Essen, Jörg Wackerhahn, den Mitgliedern des Ausschusses für Recht, öffentliche Sicherheit und Ordnung den Jahresbericht der Feuerwehr Essen für das Jahr 2025 vor. Neben den Einsatzzahlen des vergangenen Jahres gewährt der Bericht einen umfassenden Einblick in den derzeitigen Veränderungsprozess, den die Feuerwehr durchläuft, um den steigenden Anforderungen an die kommunale Gefahrenabwehr auch künftig leistungsfähig begegnen zu können.

Rund 150.000 Einsätze im Jahr 2025

Im Jahr 2025 wurde die Feuerwehr Essen stark gefordert. Insgesamt bewältigten die Einsatzkräfte im vergangenen Jahr 149.465 Einsätze. Dies entspricht durchschnittlich rund 409 Einsätzen täglich beziehungsweise 17 Einsätzen pro Stunde. Die Entwicklung der vergangenen Jahre zeigt, dass sich das Einsatzaufkommen weiterhin auf einem hohen Niveau bewegt. Zwar ist ein leichter Rückgang um 5.075 Einsätze im Vergleich zum Vorjahr festzustellen, die Gesamtbelastung für die Einsatzkräfte bleibt jedoch konstant hoch.

Den größten Anteil am Einsatzaufkommen machte erneut der Rettungsdienst aus. Im Vergleich zum Vorjahr verzeichnete die Feuerwehr Essen einen Rückgang um 5.432 Einsätze im Bereich des Krankentransports und der Notfallrettung. Trotz dieser Entwicklung prägt die rettungsdienstliche Versorgung weiterhin maßgeblich die tägliche Arbeit der Feuerwehr. Die Zahlen verdeutlichen die hohe Bedeutung eines leistungsfähigen Rettungsdienstes für die medizinische Versorgung der Essener Bevölkerung.

Im Bereich des Brandschutzes und der Technischen Hilfeleistung bearbeiteten die Einsatzkräfte im Jahr 2025 insgesamt 13.939 Einsätze. Dabei zeigte sich im Berichtsjahr eine veränderte Einsatzstruktur. Insgesamt wurden 357 Einsätze mehr registriert als im Vorjahr. Besonders hervorzuheben sind 34 Großbrände, die die Einsatzkräfte vor anspruchsvolle taktische und organisatorische Herausforderungen stellten und teilweise bis weit über die Stadtgrenzen hinaus Auswirkungen hatten.

Wichtige Bedeutung der Freiwilligen Feuerwehr

Eine tragende Säule der Gefahrenabwehr in Essen bleibt weiterhin die Freiwillige Feuerwehr. Das Ehrenamt bildet ein Rückgrat der Feuerwehr. Zahlreiche ehrenamtliche Einsatzkräfte engagieren sich neben Beruf, Familie und Freizeit in den Einsatzabteilungen, der Jugend- und Kinderfeuerwehr sowie in verschiedenen Fachgruppen. Neben Einsätzen und Ausbildungsdiensten prägt die Freiwillige Feuerwehr durch Nachwuchsarbeit, Brandschutzerziehung und die enge Einbindung in das gesellschaftliche Leben der Stadtteile das öffentliche Leben in Essen maßgeblich mit.

Infrastruktur, Personalentwicklung und Einsatztechnik als zentrale Maßnahmen

Im vergangenen Jahr entwickelte sich die Feuerwehr Essen hinsichtlich ihrer Strukturen und der vorgehaltenen Technik kontinuierlich weiter. Ziel bleibt es, den steigenden Anforderungen einer wachsenden Großstadt auch in Zukunft zuverlässig gerecht zu werden. Durch zahlreiche Entwicklungs- und Beschaffungsprozesse konnten im Jahr 2025 weitere wichtige Meilensteine erreicht werden. Investitionen in moderne Infrastruktur, eine gezielte Personalentwicklung und zeitgemäße Einsatztechnik bleiben dabei zentrale Maßnahmen. So stellt die Feuerwehr Essen sicher, dass die Bürger*innen in Essen auch künftig schnell und professionell Hilfe erhalten.

Erfolgreiche Gefahrenabwehr durch Zusammenarbeit

Ein besonderer Dank gilt den Hilfsorganisationen, Behörden und Partnerinnen*Partnern, mit denen die Feuerwehr Essen im täglichen Einsatzgeschehen eng und vertrauensvoll zusammenarbeitet. Die erfolgreiche Gefahrenabwehr in einer Großstadt ist nur durch das abgestimmte Zusammenwirken aller Beteiligten möglich. Stellvertretend stehen hierfür die Einsatzkräfte des Arbeiter-Samariter-Bundes, des Deutschen Roten Kreuzes, der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft, der Johanniter-Unfall-Hilfe, des Malteser Hilfsdienstes, der Polizei Nordrhein-Westfalen sowie des Technischen Hilfswerkes. Ihr gemeinsames Engagement leistet einen entscheidenden Beitrag zur Sicherheit in Essen.

Der vollständige Jahresbericht 2025 mit ausführlichen Statistiken, Hintergrundinformationen und Einblicken in die Arbeit der Feuerwehr Essen ist ab sofort online verfügbar unter https://media.feuerwehr.essen.de/jahresbericht_2025 .

Original-Content von: Feuerwehr Essen, übermittelt durch news aktuell