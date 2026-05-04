Feuerwehr Essen

FW-E: Automatisches Notrufsystem meldet schweren Verkehrsunfall - Person aus PKW befreit

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Essen-Stoppenberg, Twentmannstraße, 03.05.2026, 21:23 Uhr (ots)

Am Abend des 3. Mai 2026 wurde die Feuerwehr Essen um 21:23 Uhr durch ein automatisches Notrufsystem eines Pkw zur Twentmannstraße im Stadtteil Stoppenberg alarmiert.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stellte sich folgende Lage dar: Ein Pkw der Marke Skoda war aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Hauswand geprallt. Das Fahrzeug wurde schwer deformiert. Der 45-jährige Fahrer war ansprechbar, konnte sich jedoch aufgrund der erheblichen Verformung der Karosserie nicht selbstständig aus dem Pkw befreien.

Umgehend wurde die Einsatzstelle gegen den fließenden Verkehr abgesichert und der Brandschutz sichergestellt. Parallel dazu leitete der Rettungsdienst die medizinische Erstversorgung des schwerverletzten Patienten im Fahrzeug ein.

In enger Abstimmung mit dem Notarzt wurde die technische Rettung durchgeführt. Hierzu setzten die Einsatzkräfte hydraulisches Rettungsgerät ein und schafften eine große Seitenöffnung am Fahrzeug, um den Patienten schonend zu befreien. Nach der Rettung und der rettungsdienstlichen Versorgung wurde der Patient in ein Essener Krankenhaus transportiert.

Die Feuerwehr Essen war mit einem Hilfeleistungszug, dem Führungsdienst, Kräften des Rettungsdienstes sowie der Freiwilligen Feuerwehr Essen-Stoppenberg mit rund 35 Einsatzkräften für etwa eineinhalb Stunden im Einsatz.

Hinweis zum automatischen Notrufsystem (eCall): Bei dem auslösenden System handelt es sich um das sogenannte eCall-System. Dieses ist seit 2018 für neue Pkw-Modelle in der Europäischen Union vorgeschrieben. Es setzt bei schweren Verkehrsunfällen automatisch einen Notruf an die 112 ab. Dabei werden unter anderem Standort- und Fahrzeugdaten an die zuständige Leitstelle übermittelt, um eine schnelle und zielgerichtete Hilfe zu ermöglichen. Im vorliegenden Einsatz wurde die Leitstelle der Feuerwehr Essen durch ein solches System alarmiert.

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