Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Zwei Verletzte nach Zusammenstoß

Minden (ots)

(SN) Bei einem Verkehrsunfall an der Ecke Beethovenstraße / Mittelweg sind am Montagnachmittag gegen 16.45 Uhr zwei Personen verletzt worden.

Den Erkenntnissen nach hatte eine 49 Jahre alte Radfahrerin aus Minden die Beethovenstraße von der Hahler Straße kommend in Richtung Mittelweg befahren. Zeitgleich befand sich ein 34-jähriger Leichtkraftradfahrer vom Bayernring kommend auf dem Mittelweg in Fahrtrichtung Wittelsbacherallee.

Als die Frau in den dortigen Einmündungsbereich einbog, kam es zum Zusammenstoß beider Verkehrsteilnehmer. Beide Mindener stürzten. Zwei Ersthelfer kümmerten sich bis zum Eintreffen der alarmierten Rettungskräfte um die Verunfallten.

Der 34-Jährige verletzte sich offenbar schwer, die Frau leicht. Alarmierte Rettungswagenbesatzungen kümmerten sich um beide Verletzten und brachten sie schließlich zur weiteren Behandlung ins Klinikum Minden.

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