Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich: Vier Personen bei Zusammenstoß zwischen Linienbus und E-Scooter verletzt

Minden (ots)

(DM) Im Kreuzungsbereich der Ringstraße und der Hahler Straße kam es am Dienstagnachmittag in der Mindener Innenstadt zu einem Verkehrsunfall, bei dem insgesamt vier Personen verletzt wurden - eine davon schwer.

Ein Busfahrer befuhr den Erkenntnissen zufolge gegen 14 Uhr die Ringstraße aus Richtung Königstraße kommend. An der Kreuzung zur Hahler Straße beabsichtigte der Mann mit seinem Linienbus nach rechts abzubiegen. Zeitgleich war ein 15-jähriger Mindener mit seinem E-Scooter in gleicher Richtung auf dem rechtsseitig gelegenen Radweg unterwegs.

Während des Abbiegevorgangs des Busses kam es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen. Der Jugendliche erlitt dabei leichte Verletzungen. Durch die Kollision bzw. dem damit verbundenen Bremsmanöver wurden zudem drei Fahrgäste im Linienbus verletzt.

Eine 28-jährige Frau aus Minden zog sich offenbar schwere Verletzungen zu. Sie wurde nach einer Erstversorgung vor Ort mit einem Rettungswagen in das Johannes-Wesling-Klinikum transportiert. Dorthin wurde auch der leicht verletzte E-Scooter-Fahrer zur weiteren Behandlung gebracht. Zwei weitere Businsassen - eine 39-jährige Frau und ein 10-jähriger Junge, beide ebenfalls aus Minden - erlitten leichte Verletzungen. Sie konnten nach einer ambulanten Untersuchung durch die Rettungskräfte vor Ort entlassen werden. Der Busfahrer blieb unverletzt.

An dem E-Scooter entstand leichter Sachschaden, der Linienbus blieb unbeschädigt.

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