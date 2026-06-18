Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Vollendeter und versuchter Einbruch in Bäckereifilialen - Polizei sucht Zeugen

Minden / Hille (ots)

(DM) Im Kreis Minden-Lübbecke kam es in der Nacht zu Mittwoch sowie im Verlauf der vergangenen Tage zu zwei Vorfällen in Filialen derselben Bäckereikette. Die Kriminalpolizei hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Der erste Vorfall ereignete sich am frühen Mittwochsmittwoch in Minden an der Lübbecker Straße / Mindener Straße. Kurz vor 01:00 Uhr nachts verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter durch ein Fenster Zutritt in das Gebäude. Im Inneren der Bäckerei durchwühlte der Einbrecher mehrere Räume und Schränke. Dabei beschädigte er elektronische Geräte und versuchte zudem erfolglos, einen Tresor zu öffnen. Mit einer entwendeten Kamera gelang dem Täter schließlich die Flucht in unbekannte Richtung.

Ein weiterer Vorfall wurde am Donnerstagmorgen aus Hille gemeldet. Im Zeitraum zwischen Dienstagabend, 19:15 Uhr, und Donnerstagfrüh, 04:20 Uhr, geriet eine weitere Filiale derselben Bäckereikette an der Mindener Straße ins Visier von Kriminellen. Hier versuchten unbekannte Tatverdächtige, eine Sicherheitstür aufzuhebeln, um in das Geschäft zu gelangen. Die Tür hielt dem Einbruchsversuch jedoch stand, sodass die Täter nicht in die Räumlichkeiten gelangten.

Die Polizei fragt nun: Wer hat an den genannten Tatorten verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei Minden-Lübbecke unter der Telefonnummer (0571) 8866-0 entgegen.

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