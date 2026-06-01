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Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Schafherde ausgebüxt

BPOL-KL: Schafherde ausgebüxt
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Rockenhausen (ots)

Großes Glück hatte heute Morgen eine Schafherde, die sich in die Gleise einer Bahnstrecke verirrt hatte. Die Tiere bremsten heute Morgen einen Zug auf der Strecke von Rockenhausen - Alsenz aus. Um ca. 06:00 Uhr erreichte die Bundespolizei Kaiserslautern die Mitteilung, dass ein Zug im Schritttempo hinter sieben Schafen in Richtung Alsenz fahre. Beim Eintreffen der Streife hatten die Tiere den für sie gefährlichen Bereich bereits verlassen und grasten ca. 200 m entfernt der Gleise. Anhand der Ohrmarken stellten die Polizisten fest, bei welcher Kreisverwaltung die Tiere registriert sind. Weiterhin konnten sie anhand der Trittspuren den Weg der Schafe zu der Weide zurückverfolgen. Dort vor Ort stellten sie ein weiteres Tier fest, welches sich in dem defekten Weidezaun verfangen hatte und durch die Polizisten befreit wurde. Der Besitzer der Schafe wurde ausfindig gemacht und alle Tiere konnten wohlbehalten auf den nahe gelegenen Hof geführt werden.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern
Bereich Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0631/34073-1007
E-Mail: bpoli.kaiserslautern.presse@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

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