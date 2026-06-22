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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Hasel: Unter Beeinflussung von Alkohol und Cannabis in den Straßengraben gefahren - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Mit seinem Honda befuhr am Samstag, 20.06.2026 gegen 05.00 Uhr ein 44 Jahre alter Mann die B518 in Fahrtrichtung Hasel. Vermutlich aufgrund seiner Alkohol- und Cannabisbeeinflussung kam er von der Fahrbahn ab und blieb im Straßengraben stecken. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer holte den 44-Jährigen an der Unfallstelle ab und fuhr ihn nach Hause. Dort wurde der Honda-Fahrer von der Polizei aufgesucht. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1 Promille. Eine Blutentnahme im Krankenhaus wurde veranlasst, der Führerschein beschlagnahmt. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können. Diese werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier in Verbindung zu setzen.

md/tb

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
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Thomas Batzel
Telefon: 07621 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
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Homepage: http://www.polizei-bw.de/

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E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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