Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Hasel: Unter Beeinflussung von Alkohol und Cannabis in den Straßengraben gefahren - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Mit seinem Honda befuhr am Samstag, 20.06.2026 gegen 05.00 Uhr ein 44 Jahre alter Mann die B518 in Fahrtrichtung Hasel. Vermutlich aufgrund seiner Alkohol- und Cannabisbeeinflussung kam er von der Fahrbahn ab und blieb im Straßengraben stecken. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer holte den 44-Jährigen an der Unfallstelle ab und fuhr ihn nach Hause. Dort wurde der Honda-Fahrer von der Polizei aufgesucht. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1 Promille. Eine Blutentnahme im Krankenhaus wurde veranlasst, der Führerschein beschlagnahmt. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können. Diese werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier in Verbindung zu setzen.

md/tb

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