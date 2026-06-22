POL-FR: Schönau: Renault Scenic auf Parkplatz beschädigt - Polizei sucht Zeugen
Freiburg (ots)
Unbekannte beschädigten zwischen Samstag, 20.06.2026, 19.30 Uhr und Sonntag, 21.06.2026, 09.00 Uhr einen in der Schönenberger Straße geparkten Renault Scenic. Der Renault stand auf einem öffentlichen Parkplatz und wurde durch eine horizontal verlaufende Kratzspur auf der kompletten Fahrerseite beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 2.000 Euro. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) sucht Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können.
md/tb
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