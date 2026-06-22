POL-FR: Schönau: Renault Scenic auf Parkplatz beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots) - In der Nacht von Sonntag auf Montag, um 03.45 Uhr, gingen Anrufe bei der ILS ein, welche Hilferufe aus dem See vermeldeten. Wie sich herausstellte, hatte ein 17-Jähriger einen Ponton zum "Chillen" genutzt und sei dabei ins Wasser gerutscht. Es gelang ihm noch, sich an einem Brückenteil ...

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