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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: March und Gottenheim: Zwei Verkehrsunfälle mit verletzten Radfahrern

Freiburg (ots)

Gleich zwei Verkehrsunfälle bei welchen jeweils Radfahrer verletzt wurden musste das Polizeirevier Breisach am Donnerstag 18.06.2026 aufnehmen. Gegen 17:14 Uhr stieß in der March ein Radfahrer an der Kreuzung Buchheimer Straße / Buchsweilerstraße mit einem Pkw zusammen, welcher nach derzeitigem Stand der Ermittlungen dessen Vorfahrt missachtet hatte. Um 17:52 Uhr stürzte und überschlug sich auf der Hauptstraße in Gottenheim ein Radfahrer bei einer Vollbremsung, nachdem ihn ein Pkw-Fahrer nach jetzigem Stand der Ermittlungen beim Linksabbiegen in die Tunibergstraße übersehen hatte. Zu einer Berührung der beiden Fahrzeuge war es nicht gekommen. In beiden Fällen wurden die Radfahrer leicht verletzt und mussten zur Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht werden.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeirevier Breisach
Tel.: 07667 9117-0
E-Mail: breisach.prev@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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