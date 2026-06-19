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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Straßenverkehrsgefährdung durch flüchtenden Fahrradfahrer - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Mittwochnachmittag, 17.06.2026, gegen 15:40 Uhr wurde ein auf dem Fußweg in der Friedrichstraße in Freiburg fahrender Fahrradfahrer von einem Polizeibeamten der Fahrradgruppe angesprochen und freundlich aufgefordert, den Fußweg zu verlassen oder vom Fahrrad abzusteigen und dieses zu schieben.

Dieser Aufforderung kam der 30-jährige Mann jedoch mehrfach nicht nach und erhöhte seine Geschwindigkeit weiterhin auf dem Fußweg. Bei der anschließenden Verfolgung missachtete der Radfahrer mehrfach die Anhalteaufforderungen der Beamten der Fahrradgruppe und versuchte, über den Rotteckring in Richtung Platz der Alten Synagoge zu flüchten.

Auf Höhe des Stadttheaters gefährdete er durch seine rücksichtslose Fahrweise offenbar mehrere Fußgänger. Letztendlich konnte der Mann im Bereich der Moltkestraße/Ecke Belfortstraße gestoppt und einer Kontrolle unterzogen werden.

Auch im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen zeigte sich der Radfahrer unkooperativ und verweigerte zunächst die Angabe seiner Personalien.

Die Fahrradgruppe der Verkehrspolizei Freiburg (Tel.: 0761-882-3100) sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder die durch den Fahrradfahrer im Rahmen der Verfolgungsfahrt möglicherweise gefährdet wurden.

Insbesondere die Menschen aus der Personengruppe vor dem Stadttheater werden als wichtige Zeugen dringend gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Bissierstraße 1 - 79114 Freiburg

Michael Schorr
Tel.: +49 761 882-1013

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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