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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Seniorin überfallen - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Freitag, 12.06.2026, wurde gegen 16:30 Uhr ein 84-jährige Seniorin im Rheinpark in Weil am Rhein - Friedlingen von einem bislang unbekannten Tatverdächtigen angegangen. Dabei stürzte die Seniorin zu Boden und verletzte sich. Der Tatverdächtige, der als 25-30 Jahre alt, ungefähr 170 cm groß und mit grüner Jacke beschrieben wurde, entfernte sich in unbekannte Richtung. Eine groß angelegte Fahndung blieb erfolglos. Das Kriminalkommissariat Lörrach hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die im Rheinpark den Sachverhalt beobachtet haben oder verdächtige Personen wahrgenommen haben. Das Kriminalkommissariat ist zu den üblichen Bürozeiten unter Tel.07621 176 0 erreichbar. Der Kriminaldauerdienst nimmt Hinweise rund um die Uhr unter Tel. 0761 882 2880 entgegen.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle - Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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