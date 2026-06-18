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Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Dachstuhl eines Wohnhauses gerät in Brand

Ratzeburg (ots)

18.06.2026 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 17.06.2026 - Siebenbäumen

Ursache zu einem Dachstuhlbrand in einem Einfamilienhaus. Personen wurden nicht verletzt.

Gegen 12.45 Uhr bemerkte ein Bewohner des Hauses eine Rauchentwicklung im Dachstuhlbereich und verständigte umgehend die Einsatzkräfte der Feuerwehr. Das Feuer breitete sich im weiteren Verlauf vom Dachstuhl über das gesamte Obergeschoss aus.

Alle Bewohner des Hauses blieben unverletzt.

Die anschließenden Löscharbeiten dauerten bis ca. 20 Uhr an.

Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die Ermittlungen zur Brandursache werden von der Kriminalpolizei in Ratzeburg geführt.

Zur Höhe des entstandenen Sachschadens können noch keine Angaben gemacht werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg
- Stabsstelle / Presse -
Sandra Kilian
Telefon: 04541/809-2011
E-Mail: Presse.Ratzeburg.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell

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