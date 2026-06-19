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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Titisee-Neustadt: Radmuttern am Fahrzeug gelöst

Freiburg (ots)

In der Zeit von Mittwoch, 17.06.2026, 18:00 Uhr bis Donnerstag, 18.06.2026, 10:15 Uhr löste eine bislang unbekannte Täterschaft an einem Pkw in der Schillerstraße in Titisee-Neustadt alle vier Radmuttern des vorderen linken Rades. Dem 71-jährigen Geschädigten fielen bei der Fahrt mit seinem Fahrzeug ungewöhnliche Geräusch auf und lies daraufhin sein Fahrzeug in einer Werkstatt überprüfen. Hierbei wurde die Manipulation am Rad festgestellt. Im Zuge der Ermittlungen wurde bekannt, dass in den vergangenen drei Wochen bereits ähnliche Manipulationen durch Lösen der Radmuttern an weiteren sechs Fahrzeugen durch Unbekannte vorgenommen wurden.

Personen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Titisee-Neustadt, Tel. 07651/9336-0, in Verbindung zu setzen.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Polizeirevier Titisee-Neustadt
ChrA / Tel. 07651/9936-0
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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