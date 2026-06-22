Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Merdingen: Brand in Mehrfamilienhaus

Freiburg (ots)

Am Freitag, 19.06.2026 um 00:01 Uhr wurde ein Brand in einem dreigeschossigen Mehrfamilienhaus mit starker Rauchentwicklung in der Farbgasse gemeldet. Zur Einsatzstelle wurden neben der Freiwilligen Feuerwehr Merdingen auch die Feuerwehr aus Ihringen und Breisach sowie der stellvertretende Kreisbrandmeister Uwe Müller, der DRK-Ortsverein Merdingen und DRK aus Freiburg alarmiert. Eine Bewohnerin brachte sich aufgrund der starken Rauchentwicklung auf dem Balkon des dritten Obergeschosses in Sicherheit, von wo diese mit der Drehleiter geborgen wurde und mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation in ein umliegendes Krankenhaus gebracht wurde. Ein weiterer Bewohner musste ebenfalls mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus verbracht werden. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 15.000 Euro. Die Brandausbruchstelle befindet sich nach derzeitigem Stand der Ermittlungen in einem Kellerraum. Die Brandursache ist aktuell noch Gegenstand der Ermittlungen des Polizeireviers Breisach.

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