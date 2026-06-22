Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Kia auf Parkplatz von Einkaufsmarkt beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Samstag. 20.06.2026 zwischen 13.20 Uhr und 13.40 Uhr einen geparkten Kia und verursachte rund 3.000 Euro Sachschaden im Heckbereich. Der Kia stand mittig in der zweiten Reihe auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Straße "Auf der Gänsmatt". Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) sucht Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können. Diese werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier in Verbindung zu setzen.

md/tb

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