Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schönau/ Fröhnd: Balkenmäher am Hang umkippt und in Brand geraten

Freiburg (ots)

Mit seinem Balkenmäher mähte am Samstagabend, 20.06.2026 ein 30 Jahre alter Mann sein Feld in Fröhnd. Gegen 21.50 Uhr kippte die Mähmaschine aufgrund der starken Hangneigung um und kam etwa 10 Meter weiter unten zum Liegen. Der heiße Motor entzündete sich daraufhin das darunter befindliche trockene Gras. Dabei wurde die Maschine stark beschädigt. Die hinzugerufene Feuerwehr Schönau und Fröhnd löschte den Brand und barg im Anschluss die Mähmaschine. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden an der Mähmaschine kann noch nicht beziffert werden. Die Feuerwehr Schönau und Fröhnd war gesamt mit fünf Fahrzeugen und 33 Einsatzkräften vor Ort.

md/tb

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