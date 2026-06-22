Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Zell im Wiesental: 11-Jähriger fährt mit Fahrrad in Auto und verletzt sich

Freiburg (ots)

Mit seinem Fahrrad befuhr am Freitag, 19.06.2026 gegen 15.50 Uhr ein 11-jähriger Junge die Straße Adelsberg-Blauen talwärts. Dabei kam es zur Frontalkollision mit einem stehenden Toyota. Bei der Kollision wurde der Junge auf die Windschutzscheibe katapultiert und leicht verletzt. Er wurde zur Überprüfung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Am Toyota entstand Sachschaden von rund 5.000 Euro.

md/tb

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