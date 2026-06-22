POL-FR: Zell im Wiesental/ Mambach: Wassertränke auf Rinderweide entwendet - Polizei sucht Zeugen
Freiburg (ots)
Unbekannte entwendeten zwischen Dienstag, 16.06.2026, 09.30 Uhr und Mittwoch, 17.06.2026, 10.45 Uhr die grüne Kunststoff Wassertränke von einer Rinderweide am Kapellenberg, unterhalb vom Scheibenplatz, in Mambach. Im Tatzeitraum standen 13 Rinder auf der Weide, welche folglich zumindest temporär keine Wasserversorgung hatten. Der Polizeiposten Oberes Wiesental (07673/88900) sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen im oben genannten Weidenbereich gemacht haben. Außerhalb der Bürozeiten nimmt das Polizeirevier Schopfheim Hinweise unter der Telefonnummer 07622/666980 entgegen.
md/tb
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