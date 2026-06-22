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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Zell im Wiesental/ Mambach: Wassertränke auf Rinderweide entwendet - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Unbekannte entwendeten zwischen Dienstag, 16.06.2026, 09.30 Uhr und Mittwoch, 17.06.2026, 10.45 Uhr die grüne Kunststoff Wassertränke von einer Rinderweide am Kapellenberg, unterhalb vom Scheibenplatz, in Mambach. Im Tatzeitraum standen 13 Rinder auf der Weide, welche folglich zumindest temporär keine Wasserversorgung hatten. Der Polizeiposten Oberes Wiesental (07673/88900) sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen im oben genannten Weidenbereich gemacht haben. Außerhalb der Bürozeiten nimmt das Polizeirevier Schopfheim Hinweise unter der Telefonnummer 07622/666980 entgegen.

md/tb

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Thomas Batzel
Telefon: 07621 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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