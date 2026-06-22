Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Titisee-Neustadt: Radmuttern am Pkw gelöst

Freiburg (ots)

Am Mittwochnachmittag, 17.06.2026, zwischen 15:00 Uhr und 19:00 Uhr, parkte eine Besucherin einer Freizeiteinrichtung in der Gutachstraße in Titisee-Neustadt ihr Fahrzeug auf dem dortigen Parkplatz ab. Bislang unbekannte Täterschaft löste im genannten Zeitraum alle fünf Radmuttern am vorderen linken Rad. Sachschaden entstand nicht.

Personen, welche im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sonstige Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Titisee-Neustadt, Tel. 07651/9336-0, in Verbindung zu setzen.

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