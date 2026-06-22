PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Krozingen - Hausen: Rettungshubschrauber der Rega 2 durch Laserpointer geblendet

Freiburg (ots)

Am Samstag, 13.06.2026, zwischen 19:00 Uhr und 24:00 Uhr wurde die Besatzung der Rega 2, dem in Basel stationierten Rettungshubschrauber der schweizerischen Rettungsflugwacht, erneut Ziel einer Laserblendung.

Die Besatzung der Rega 2 konnte, aufgrund der Dringlichkeit des Einsatzes, die Örtlichkeit der Blendung nicht genauer bestimmen. Jedoch kam die Blendung aus dem gleichen Umkreis wie beim ersten Vorfall am 21. Mai 2026. Bei der Örtlichkeit soll es sich um die Tunibergstraße am Ortsausgang von Bad-Krozingen - Hausen in Richtung Munzingen handeln. Der leuchtstarke Laser soll die Farbe Blau aufweisen.

Es wird nachdrücklich auf die möglichen gravierenden Folgen eines solchen Angriffs hingewiesen und auch Strafrechtlich gesehen handelt es sich um einen gefährlichen Eingriff in den Luftverkehr.

Zeugen die sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Müllheim unter der Telefonnummer 07631-1788 0 in Verbindung zu setzen.

RM / PK

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Polizeirevier Müllheim
Führungsgruppe
Schwarzwaldstraße 16
79379 Müllheim

Tel.: +49 7631 1788-152 oder -153
Fax: +49 7631 1788-119

Muellheim.prev.fuegr@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 22.06.2026 – 14:22

    POL-FR: Titisee-Neustadt: Rauchentwicklung im Saunabereich löst Feuerwehreinsatz aus

    Freiburg (ots) - Am Freitagmittag, 19.06.2026, gegen 13:05 Uhr wurde ein Brand in einem Wohnheim in der Saiger Straße in Titisee-Neustadt gemeldet. Nach den derzeitigen Ermittlungen geriet mutmaßlich durch den Betrieb des Saunaofens ein Holzbrett in Brand. Beim Eintreffen der Rettungskräfte war die Sauna stark verraucht, zu offenem Feuer kam es glücklicherweise ...

    mehr
  • 22.06.2026 – 13:04

    POL-FR: Zell im Wiesental: 11-Jähriger fährt mit Fahrrad in Auto und verletzt sich

    Freiburg (ots) - Mit seinem Fahrrad befuhr am Freitag, 19.06.2026 gegen 15.50 Uhr ein 11-jähriger Junge die Straße Adelsberg-Blauen talwärts. Dabei kam es zur Frontalkollision mit einem stehenden Toyota. Bei der Kollision wurde der Junge auf die Windschutzscheibe katapultiert und leicht verletzt. Er wurde zur Überprüfung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren