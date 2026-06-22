Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Krozingen - Hausen: Rettungshubschrauber der Rega 2 durch Laserpointer geblendet

Freiburg (ots)

Am Samstag, 13.06.2026, zwischen 19:00 Uhr und 24:00 Uhr wurde die Besatzung der Rega 2, dem in Basel stationierten Rettungshubschrauber der schweizerischen Rettungsflugwacht, erneut Ziel einer Laserblendung.

Die Besatzung der Rega 2 konnte, aufgrund der Dringlichkeit des Einsatzes, die Örtlichkeit der Blendung nicht genauer bestimmen. Jedoch kam die Blendung aus dem gleichen Umkreis wie beim ersten Vorfall am 21. Mai 2026. Bei der Örtlichkeit soll es sich um die Tunibergstraße am Ortsausgang von Bad-Krozingen - Hausen in Richtung Munzingen handeln. Der leuchtstarke Laser soll die Farbe Blau aufweisen.

Es wird nachdrücklich auf die möglichen gravierenden Folgen eines solchen Angriffs hingewiesen und auch Strafrechtlich gesehen handelt es sich um einen gefährlichen Eingriff in den Luftverkehr.

Zeugen die sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Müllheim unter der Telefonnummer 07631-1788 0 in Verbindung zu setzen.

RM / PK

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