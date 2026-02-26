Polizei Warendorf

POL-WAF: Telgte. Fahrer eines weißen Mercedes, A-Klasse gesucht

Warendorf (ots)

Wir suchen den männlichen Fahrer einer weißen Mercedes A-Klasse, der am Mittwoch (25.02.2026, 09.50 Uhr) auf der Straße Mönkediek in Telgte unterwegs war.

Der Fahrer kam einem Postauto entgegen, wartete allerdings nicht verkehrsbedingt, sondern blieb auf seiner Spur und fuhr selbst ein Stück über den Bürgersteig. Aufgrund der Engstelle, wich der Fahrer des Postautos aus, um einen Zusammenstoß zu vermeiden, stieß dadurch allerdings gegen einen geparkten Pkw. Es entstand geschätzter Sachschaden in Höhe von 15.000 Euro, verletzt wurde niemand.

Der Fahrer des weißen Mercedes fuhr allerdings weiter Richtung Münstertor, ohne sich um die Beteiligten zu kümmern.

Wir bitten ihn und weitere Zeugen, die Hinweise geben können, sich bei der Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de, zu melden.

