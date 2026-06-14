Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verkehrsunfall mit Personenschaden- Zeugen gesucht

Koblenz (ots)

Am Samstag, 13. Juni 2026 gegen 00:45 Uhr wurde ein Passant, welcher sich vor einer Gaststätte im Bereich Eltzerhofstraße/Görresstraße befand, durch ein abbiegendes Fahrzeug angefahren. Der Fahrzeugführer, welcher aus Richtung Eltzerhofstraße in Fahrtrichtung Görresstraße abbog, entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der Passant wurde leicht verletzt in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Ermittlungen zum möglichen Unfallverursacher dauern an. Zeugen, welche Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten Kontakt mit der Polizeiinspektion Koblenz 1 aufzunehmen.

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