Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg

POL-PIKUS: Schwerer Verkehrsunfall zwischen Motorrad und PKW

Waldmohr / L355 (ots)

Am Mittwochabend kam es auf der L355 im Bereich der Einmündung zur L354 bei Waldmohr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Motorrad im Begegnungsverkehr. Nach bisherigen Erkenntnissen kollidierten die beiden Fahrzeuge aus bislang ungeklärter Ursache auf der L355 miteinander. Der 57-jährige Motorradfahrer erlitt hierbei schwere Verletzungen und wurde nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Der 20-jährige Fahrer des PKW blieb unverletzt. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft ein Gutachter hinzugezogen. Für die Dauer der Unfallaufnahme sowie der Bergungsmaßnahmen musste die Strecke zeitweise vollständig gesperrt werden. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Die Polizei sucht Zeugen des Unfallgeschehens. Diese Personen werden gebeten, sich bei der Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg unter Tel.: 0631 - 369-14799 bzw. der Polizeiinspektion Kusel unter Tel.: 0631 369-14499 oder pikusel@polizei.rlp.de zu melden.

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