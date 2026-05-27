Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg

POL-PIKUS: Wer hat den Smart beschädigt?

Breitenbach (Kreis Kusel) (ots)

Wegen einer Verkehrsunfallflucht rückten Polizeibeamte am Dienstagmittag in die Fürther Straße aus. Laut Mitteilung wurde dort ein Smart ForTwo beschädigt. Wie die Halterin des Wagens den Polizisten mitteilte, stand ihr Pkw zwischen 11:15 Uhr und 12:30 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes. Nach den Angaben der 72-Jährigen bemerkte sie nach dem erledigten Einkauf einen Schaden, welcher sich über die gesamte Fahrerseite erstreckte. Die Ordnungshüter gehen davon aus, dass der derzeit unbekannte Fahrzeugführer beim Ein- oder Ausparken den Unfall verursachte und sich im Anschluss aus dem Staub machte, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Ermittlungen wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort dauern an. Zeugen, die den Vorfall oder etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14799 bei der Polizei in Schönenberg-Kübelberg zu melden. |kfa

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