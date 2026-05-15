Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg

POL-PIKUS: Fliegende Fäuste am Vatertag

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Schönenberg-Kübelberg (Kreis Kusel) (ots)

Eine wüste Keilerei trägt sich an Christi Himmelfahrt zu. Am Donnerstag, 14.05.2026 gegen 21.30 Uhr wurde der Polizei Kusel eine Massen-schlägerei gemeldet. Im Bereich einer Gaststätte in der Miesauer Straße gerieten sich mehrere Personen in die Haare. Die tätliche Auseinandersetzung wurde auf offener Straße ausgetragen. Nach bisherigen Erkenntnissen waren etwa 20 Personen an den Gewalttätigkeiten beteiligt. Die Beteiligten waren überwiegend stark alkoholisiert. Meh-rere Verletzte mussten vor Ort medizinisch erstversorgt werden, vereinzelte Personen wurden in umliegende Krankenhäuser transportiert. Mindestens zwei Fahrzeuge wur-den ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Offenbar war ein Streit zwischen 2 Männern Auslöser des Gewaltexzesses. Besucher der Gastwirtschaft vergrößerten das Ausmaß der Prügelei. Nach derzeitigem Ermitt-lungsstand wurden Glasflaschen als Schlagwerkzeug verwendet, auch ein Totschlä-ger sei zum Einsatz gekommen. Die Polizei sucht Zeugen oder gegebenenfalls weitere Geschädigte der Taten. Diese Personen werden gebeten, sich bei der Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg unter Tel.: 0631 - 369-14799 bzw. der Polizeiinspektion Kusel unter Tel.: 0631 369-14499 oder pikusel@polizei.rlp.de zu melden. |pikus

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