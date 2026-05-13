PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg

POL-PIKUS: Einbruch in Tankstelle scheitert an Eingangstür

POL-PIKUS: Einbruch in Tankstelle scheitert an Eingangstür
  • Bild-Infos
  • Download

Glan-Münchweiler (Kreis Kusel) (ots)

Die kriminellen Pläne zweier Einbrecher scheiterten in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch bereits an der Eingangstür.

Zwischen 2 und 3 Uhr am frühen Morgen versuchte das Duo, sich gewaltsam Zutritt zu einer Tankstelle in der Mühlstraße zu verschaffen. Die beiden Langfinger dürften jedoch nicht mit der Widerstandsfähigkeit der Eingangstür gerechnet haben, weshalb sie ohne Beute wieder von dannen zogen. Dabei könnten sie eine dunkle Limousine genutzt haben. Der entstandene Schaden wird auf einen hohen vierstelligen Betrag geschätzt.

Die Polizei sucht Zeugen, die im Umfeld zum Tatort verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Diese werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kusel zu melden.|li

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Kusel
Telefon: 0631 369-14499
E-Mail: pikusel@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg
Alle Meldungen Alle
  • 11.05.2026 – 12:53

    POL-PIKUS: Begegnung auf dem Radweg

    Altenglan (Kreis Kusel) (ots) - Leichte Verletzungen trägt ein Kind bei einem Sturz davon. Am Freitag, 08.05.2026 gegen 17.00 Uhr fuhr ein 10jähriger Junge mit seinem Fahrrad auf dem Radweg zwischen Jugendtreff und Glanbrücke. Ein entgegenkommender Radfahrer hielt an einer Engstelle, um dem Kind den Weg freizumachen. Bei diesem Manöver kam das Kind zu Fall und verletzte sich leicht. Der andere Radfahrer fuhr weiter in ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren