Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg

POL-PIKUS: Einbruch in Tankstelle scheitert an Eingangstür

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Glan-Münchweiler (Kreis Kusel) (ots)

Die kriminellen Pläne zweier Einbrecher scheiterten in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch bereits an der Eingangstür.

Zwischen 2 und 3 Uhr am frühen Morgen versuchte das Duo, sich gewaltsam Zutritt zu einer Tankstelle in der Mühlstraße zu verschaffen. Die beiden Langfinger dürften jedoch nicht mit der Widerstandsfähigkeit der Eingangstür gerechnet haben, weshalb sie ohne Beute wieder von dannen zogen. Dabei könnten sie eine dunkle Limousine genutzt haben. Der entstandene Schaden wird auf einen hohen vierstelligen Betrag geschätzt.

Die Polizei sucht Zeugen, die im Umfeld zum Tatort verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Diese werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kusel zu melden.|li

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