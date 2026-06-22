POL-FR: Steinen: Einbruch in Schwimmbadkiosk
Freiburg (ots)
Am Samstag, 20.06.2026, gegen 00.50 Uhr, gelangte eine unbekannte Täterschaft gewaltsam über einen Rollladen in den Schwimmbadkiosk im Freibad. Aus dem Kiosk wurden verschiedene Getränke entwendet. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach der Täterschaft verlief ohne Erfolg.
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