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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Steinen: Einbruch in Schwimmbadkiosk

Freiburg (ots)

Am Samstag, 20.06.2026, gegen 00.50 Uhr, gelangte eine unbekannte Täterschaft gewaltsam über einen Rollladen in den Schwimmbadkiosk im Freibad. Aus dem Kiosk wurden verschiedene Getränke entwendet. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach der Täterschaft verlief ohne Erfolg.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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