POL-FR: Steinen: Einbruch in Schwimmbadkiosk

Freiburg (ots) - Am Samstagabend, 20.06.2026, zwischen 18:30 - 19:05 Uhr, wurde in Bad Krozingen auf einem Supermarktparkplatz in der Freiburger Straße ein geparkter PKW beschädigt. Der/die Unfallverursacher/-in beschädigte vermutlich beim Ein- und Ausparken den geparkten PKW und setzte die Fahrt ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern fort. Der hierdurch entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht ...

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