Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Verdacht der Brandstiftung an Pkw - Polizei sucht weitere Zeugen

Freiburg (ots)

Ein 24-jähriger Mann steht im Verdacht einen Pkw in Brand gesetzt zu haben. Zeugen teilten am Freitag, 19.06.2026, kurz vor 23.00 Uhr, einen in der Gretherstraße / Einmündung zur Wintersbuckstraße geparkten brennenden Pkw mit. Zwei männliche Personen seien von der Tatörtlichkeit geflüchtet. Der Brand konnte von der Feuerwehr rasch gelöscht werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Im Zuge der weiteren Ermittlungen konnte ein 24-jähriger Mann vorläufig festgenommen werden, welcher im Verdacht steht den Pkw in Brand gesetzt zu haben. Nach Beendigung der strafprozessualen Maßnahmen wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt.

Die Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat Lörrach übernommen und sucht weitere Zeugen, welche in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder anderer sachdienlicher Hinweise geben können. Das Kriminalkommissariat ist unter der Telefonnummer 07621 176-0 (24 h) erreichbar.

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