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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gemarkung Wieden: Verdacht Vergehen nach dem Tierschutzgesetz - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Eine unbekannte Täterschaft steht im Verdacht vor dem Montag, 01.06.2026, im Bereich des Skiliftes Wieden mit einem Luftdruckgewehr auf einen Rehbock geschossen und diesen mindestens drei Mal getroffen zu haben. Der Tatzeitraum lässt sich nicht genau eingrenzen.

Die Zentrale Ermittlungen des Polizeipräsidiums Freiburg, Arbeitsbereich Gewerbe / Umwelt, hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Der Arbeitsbereich Gewerbe / Umwelt sucht Zeugen, welche Hinweise auf den Schützen geben können. Der Arbeitsbereich ist während den üblichen Dienstzeiten unter der Telefonnummer 07622 66698-64 erreichbar.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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