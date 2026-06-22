Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gemarkung Wieden: Verdacht Vergehen nach dem Tierschutzgesetz - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Eine unbekannte Täterschaft steht im Verdacht vor dem Montag, 01.06.2026, im Bereich des Skiliftes Wieden mit einem Luftdruckgewehr auf einen Rehbock geschossen und diesen mindestens drei Mal getroffen zu haben. Der Tatzeitraum lässt sich nicht genau eingrenzen.

Die Zentrale Ermittlungen des Polizeipräsidiums Freiburg, Arbeitsbereich Gewerbe / Umwelt, hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Der Arbeitsbereich Gewerbe / Umwelt sucht Zeugen, welche Hinweise auf den Schützen geben können. Der Arbeitsbereich ist während den üblichen Dienstzeiten unter der Telefonnummer 07622 66698-64 erreichbar.

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