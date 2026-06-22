POL-FR: Rheinfelden: Mutmaßlich stark alkoholisiert mit Kleinbus unterwegs
Freiburg (ots)
Am Sonntag, 21.06.2026, gegen 19.15 Uhr, teilte eine Zeugin der Polizei einen Fahrer eines Kleinbusses mit, welche augenscheinlich alkoholisiert wirke. In der Friedrichstraße, im Bereich einer Tankstelle, konnte das Fahrzeug festgestellt und angehalten werden. Mit dem 49-jährigen Fahrer des Kleinbusses wurde en Alkoholvortest durchgeführt. Dieser ergab ein Ergebnis von über 2 Promille. Im Krankenhaus folgte eine Blutentnahme. Der Führerschein wurde beschlagnahmt.
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