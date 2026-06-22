POL-FR: Rheinfelden: Mutmaßlich stark alkoholisiert mit Kleinbus unterwegs

Freiburg (ots) - Am Samstag, 20.06.2026, gegen 18.30 Uhr, kippte auf der Bundesstraße 34 ein Pkw auf die Seite. In der Folge musste der 84-jährige Fahrer von der Feuerwehr aus dem Pkw befreit werden. Der 84-Jährige befuhr die Bundesstraße 34 (Friedrichstraße) in Richtung Rheinfelden, als er in Höhe der Einmündung zur Schönenbergstraße zu weit nach rechts abkam ...

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