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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Mutmaßlich stark alkoholisiert mit Kleinbus unterwegs

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 21.06.2026, gegen 19.15 Uhr, teilte eine Zeugin der Polizei einen Fahrer eines Kleinbusses mit, welche augenscheinlich alkoholisiert wirke. In der Friedrichstraße, im Bereich einer Tankstelle, konnte das Fahrzeug festgestellt und angehalten werden. Mit dem 49-jährigen Fahrer des Kleinbusses wurde en Alkoholvortest durchgeführt. Dieser ergab ein Ergebnis von über 2 Promille. Im Krankenhaus folgte eine Blutentnahme. Der Führerschein wurde beschlagnahmt.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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