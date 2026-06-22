Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/ Schmittenau: Unfallhergang unbekannt - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Freitag, 19.06.2026, befuhren gegen 10:30 Uhr eine 86-jährige Mercedes-Fahrerin und eine 59- jährige BMW-Fahrerin die B 34 in Richtung Grenzübergang nach Koblenz. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der Mercedes auf der rechten Fahrspur in Richtung Waldshut und der BMW auf der Linksabbiegerspur in Richtung Koblenz gefahren sein. Aus bislang ungeklärten Gründen kollidierten die beiden Autos miteinander. Beide Fahrzeugführerrinnen beschuldigten die Gegenseite den Unfall verursacht zu haben. An beiden Autos entstand Sachschaden von insgesamt ungefähr 1000 Euro. Das Polizeirevier Waldshut- Tiengen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen ist rund um die Uhr unter Tel. 07751 8316 531 erreichbar.

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