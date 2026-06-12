Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260612 - 0745 Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankfurt und des Polizeipräsidiums Frankfurt - Westend-Süd: Bezugnahme zu 0697: Fahndungsaufruf nach versuchtem Tötungsdelikt

Frankfurt (ots)

(ha) Wie den Medien bereits bekannt, kam es am 03. Juni 2026 zu einer verbalen Auseinandersetzung in Folge derer ein bislang unbekannter Mann einem 50-jährigen Geschädigten mit einer Pfefferpistole ins Gesicht geschossen haben soll (siehe Pressemeldung 0697).

Die Tathandlung wurde nun auf Grundlage der aktuellen Ermittlungsergebnisse durch die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main als versuchtes Tötungsdelikt eingestuft. Die Polizei bittet mögliche Zeugen erneut um Mithilfe:

Die beiden unbekannten Tatverdächtigen können wie folgt beschrieben werden: 1) Männlich, ca. 20-30 Jahre alt, südosteuropäisch, sportliche Statur, kurze dunkle Haare, schwarzer Bart, schwarze Hose, weißes T-Shirt, Sonnenbrille 2) Männlich, 20-30 Jahre alt, südosteuropäisch, sportliche Statur, schwarzer Bart, kurze schwarze Haare, grüner Jogginganzug, Kappe mit Aufschrift "Gucci", helle Schuhe, Rucksack Beide waren gemeinsam auf einem E-Scooter unterwegs, der eine auffällige pinke Färbung aufwies. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich bei der sachbearbeitenden Dienststelle unter 069 / 755 - 51199 oder auf jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

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