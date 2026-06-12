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Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260610 - 0744 Frankfurt - Fechenheim: Fahren unter Drogeneinfluss - Festnahme

Frankfurt (ots)

(ki) Gestern Nachmittag (11. Juni 2026) konnte dank eines Zeugen ein unter Drogeneinfluss stehender Fahrzeugführer festgenommen werden.

Nach aktuellen Erkenntnissen konnte ein aufmerksamer Zeuge gegen 15:20 Uhr beobachten, wie vier Personen in der Nähe der Station "Frankfurt-Mainkur" augenscheinlich Kokain und Crack konsumierten. Zwei dieser Männer stiegen anschließend in ein Fahrzeug und fuhren nach mehrmaligen Startschwierigkeiten davon.

Eine sofort entsandte Polizeistreife konnte dank der gehaltenen Standleitung mit dem Zeugen die beiden mittlerweile zurückgekehrten Personen feststellen und den 47-jährigen Fahrer festnehmen. Im Fahrzeug wurden neben weiteren Betäubungsmitteln und verschreibungspflichtigen Medikamenten auch eine Feinwaage und ein Messer sichergestellt. Ein Richter ordnete die Blutentnahme beim Fahrer an.

Die Schlüssel für das Fahrzeug wurden sichergestellt, um weitere Fahrten unter dem Einfluss von Drogen zu verhindern.

Der 47-Jährige wird sich nun diversen Strafverfahren stellen müssen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

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