Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260612 - 0742 Frankfurt - Bundesautobahn 661: Fahrzeugbrand

Frankfurt (ots)

(ha) Am gestrigen Donnerstagmorgen (11. Juni 2026) kam es zu einem Fahrzeugbrand auf der BAB 661 während der Fahrt. Personen wurden nicht verletzt.

Der 36-jährige Fahrer und sein 26-jähriger Fahrgast fuhren gegen 06:15 Uhr in einem VW Touran auf der BAB 661 in Fahrtrichtung Oberursel. Kurz vor der Anschlussstelle Preungesheim kam es zunächst zu einem deutlichen Schmorgeruch. Als der Fahrer dann auf die Standspur fuhr entzündete sich der Motorraum. Die kurz darauf eintreffende Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen, an dem Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

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