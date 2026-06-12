Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260612- 0743 Frankfurt- Bahnhofsviertel: Gemeinschaftlicher Raub

Frankfurt (ots)

(ma) In der Nacht von Mittwoch (10. Juni 2026) auf Donnerstag (11. Juni 2026) beraubten mehrere Personen einen 38- Jährigen.

Nach aktuellen Kenntnissen hielt sich der 38- Jährige, gegen 03:40 Uhr, im Bereich der Niddastraße an einem Bauzaun auf.

In diesem Moment soll ein 22- Jähriger von hinten versucht haben, dem 38- Jährigen das Mobiltelefon aus der Hosentasche zu entwenden. Dies bemerkte der Mann, drehte sich um und wurde unvermittelt von einem 25- Jährigen ins Gesicht geschlagen.

Der 38- Jährige fiel zu Boden, wo ihn die 22- und 25- Jährigen durchsuchten und das Mobiltelefon erbeuteten. Die beiden Tatverdächtigten flüchteten in unbekannte Richtung.

Die Tathandlung lag im videogeschützten Bereich. Beide Tatverdächtige konnten kurze Zeit später über die Aufzeichnungen durch aufmerksame Polizisten identifiziert und später durch eine Streife festgenommen werden.

Gegen sie wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

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