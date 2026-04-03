POL-PPKO: Vermisste aufgefunden - 74-jährige Vallendarerin aus dem Krankenhaus Ev. Stift Koblenz

Koblenz (ots) - Die bundesweite Raser-, Poser- und Tuning-Szene hat den Karfreitag seit einigen Jahren als inoffizielle Saisoneröffnung etabliert. Vor allem rund um den Nürburgring, eine der bekanntesten Motorsportstätten Deutschlands, zog dieser Tag in der Vergangenheit zahlreiche Besucherinnen und Besucher an. Für den kommenden Karfreitag werden erneut viele ...

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