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Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Vermisste aufgefunden - 74-jährige Vallendarerin aus dem Krankenhaus Ev. Stift Koblenz

Koblenz (ots)

In Bezug auf die am 03.04.2026 um 00:28 Uhr veröffentlichte Pressemeldung "74-jährige Vallendarerin aus dem Krankenhaus Ev. Stift Koblenz vermisst" kann mitgeteilt werden, dass die Dame unversehrt von der Polizei aufgefunden werden konnte.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz
Führungszentrale
EPHK'in Scholtyssek
Telefon: 0261-92156-110
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell

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  • 03.04.2026 – 00:28

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