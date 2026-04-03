POL-PPKO: Vermisste aufgefunden - 74-jährige Vallendarerin aus dem Krankenhaus Ev. Stift Koblenz
Koblenz (ots)
In Bezug auf die am 03.04.2026 um 00:28 Uhr veröffentlichte Pressemeldung "74-jährige Vallendarerin aus dem Krankenhaus Ev. Stift Koblenz vermisst" kann mitgeteilt werden, dass die Dame unversehrt von der Polizei aufgefunden werden konnte.
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