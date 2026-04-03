Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: 74-jährige Vallendarerin aus dem Krankenhaus Ev. Stift Koblenz vermisst

Koblenz (ots)

Seit Donnerstag, dem 02.04.2024, wird aus dem Krankenhaus Evangelisches Stift St. Martin in Koblenz die 74-jährige Frau Monika B. vermisst. Frau B. leidet unter Demenz und ist zeitlich und örtlich nicht orientiert, ansonsten merkt man ihr die Krankheit jedoch nicht an.

Sie verließ das Krankenhaus am Mittag in unbekannte Richtung. Die Suchmaßnahmen der Polizei Rheinland-Pfalz führten bislang nicht zum Antreffen der Vermissten.

Die Vermisste ist grundsätzlich mobil und könnte sich möglicherweise im Bereich Koblenz oder Vallendar aufhalten.

Beschreibung:

- Schulterlange, graue Haare - Brille - ca. 160 cm groß - Kleidung: roter Schal, blauer Pullover, blaue Reisetasche mit Aufschrift rot "82"

Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten nimmt der Kriminaldauerdienst Koblenz telefonisch unter der 0261/92156-390 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell